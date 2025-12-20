https://ria.ru/20251220/navka-2063543335.html
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряные призеры Олимпиады 2022 года в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли бы бороться за награды Олимпийских игр 2026 года в Италии, считает олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Синицина и Кацалапов не выступали в соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине. В пятницу в Москве стартовал показ шоу Навки "Золушка", где фигуристы исполняют главные роли.
"Ровно вчера я думала - если бы сейчас у Виктории и Никиты была бы возможность участвовать в Олимпиаде, я уверена, они бы боролись за призовые места. Это невероятно красивая пара, и я безумно счастлива, что они здесь, со мной, на этом льду. В роли Золушки и Принца, наверное, сложно кого-то другого представить", - сказала Навка журналистам.