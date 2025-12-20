Рейтинг@Mail.ru
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/navka-2063543335.html
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка
Серебряные призеры Олимпиады 2022 года в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли бы бороться за награды Олимпийских игр... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:09:00+03:00
2025-12-20T17:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
виктория синицина
никита кацалапов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865179_0:326:1611:1232_1920x0_80_0_0_cb509d0782a9b28fe0219fa70120efe8.jpg
/20251220/navka-2063540867.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865179_0:0:2688:2016_1920x0_80_0_0_fc08102c876946b938598ef597c021da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна навка, виктория синицина, никита кацалапов
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка

Навка считает, что Синицина и Кацалапов могли бы побороться за медали Игр-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Навка и Роман Костомаров
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряные призеры Олимпиады 2022 года в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли бы бороться за награды Олимпийских игр 2026 года в Италии, считает олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Синицина и Кацалапов не выступали в соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине. В пятницу в Москве стартовал показ шоу Навки "Золушка", где фигуристы исполняют главные роли.
"Ровно вчера я думала - если бы сейчас у Виктории и Никиты была бы возможность участвовать в Олимпиаде, я уверена, они бы боролись за призовые места. Это невероятно красивая пара, и я безумно счастлива, что они здесь, со мной, на этом льду. В роли Золушки и Принца, наверное, сложно кого-то другого представить", - сказала Навка журналистам.
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Вчера, 16:55
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна НавкаВиктория СиницинаНикита Кацалапов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала