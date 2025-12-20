Рейтинг@Mail.ru
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:48 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/muraveva-2063571795.html
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой
Фигуристка Софья Муравьева рассказала журналистам, что очень счастлива работать под началом тренера Алексея Мишина. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T21:48:00+03:00
2025-12-20T21:48:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
софья муравьева
алексей мишин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999592576_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_e527b433d5c8526d87bd23e51ce0aa07.jpg
/20251220/peskov-2063571488.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999592576_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_b509fdda2c1ffd63324215c862ff9ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений плющенко, софья муравьева, алексей мишин
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Софья Муравьева, Алексей Мишин
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой

Муравьева рассказала, что очень счастлива работать с Мишиным и Туктамышевой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Муравьёва
Софья Муравьёва - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Софья Муравьева рассказала журналистам, что очень счастлива работать под началом тренера Алексея Мишина.
Муравьева в межсезонье перешла от Евгения Плющенко к Мишину. Фигуристка стала пятой на чемпионате России в Петербурге.
"Очень благодарна и рада, что сегодня все так хорошо сложилось. Мне кажется, я не нервничала. Это была моя идея - поменять элементы местами. Мне легче прыгать лутц, чем флип. Божьи силы и работа, которую я проводила, мне помогли. Чуть по‑другому была выстроена работа, и мне это помогло", - сказала Муравьева.
"Даже представить лучше невозможно. Я очень рада, что у меня в жизни все так сложилось, что я в другом ключе познакомилась с Лизой (Туктамышевой). Каждый день с ней работаем, она видит все мои радости и горести. Также с Алексеем Николаевичем (Мишиным) и всем тренерским штабом. Все отдаются максимально. Ощущение, что ты нужен, что тренеры получают удовольствие от работы с тобой. И ты тоже получаешь удовольствие", - добавила она.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами
Вчера, 21:47
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоСофья МуравьеваАлексей Мишин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала