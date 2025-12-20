Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой

https://ria.ru/20251220/muraveva-2063571795.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Софья Муравьева рассказала журналистам, что очень счастлива работать под началом тренера Алексея Мишина.
Муравьева
в межсезонье перешла от Евгения Плющенко
к Мишину
. Фигуристка стала пятой на чемпионате России в Петербурге.
"Очень благодарна и рада, что сегодня все так хорошо сложилось. Мне кажется, я не нервничала. Это была моя идея - поменять элементы местами. Мне легче прыгать лутц, чем флип. Божьи силы и работа, которую я проводила, мне помогли. Чуть по‑другому была выстроена работа, и мне это помогло", - сказала Муравьева.
"Даже представить лучше невозможно. Я очень рада, что у меня в жизни все так сложилось, что я в другом ключе познакомилась с Лизой (Туктамышевой). Каждый день с ней работаем, она видит все мои радости и горести. Также с Алексеем Николаевичем (Мишиным) и всем тренерским штабом. Все отдаются максимально. Ощущение, что ты нужен, что тренеры получают удовольствие от работы с тобой. И ты тоже получаешь удовольствие", - добавила она.