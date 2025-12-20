Рейтинг@Mail.ru
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
14:31 20.12.2025
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в спринте классическим стилем на четвертом этапе Кубка России сезона-2025/26, проходящего в Ижевске. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
лыжные гонки
спорт
спорт
Лыжные гонки, Спорт
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России

Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Классический стиль
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Классический стиль - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в спринте классическим стилем на четвертом этапе Кубка России сезона-2025/26, проходящего в Ижевске.
В финале 21-летняя Крамаренко показала результат 3 минуты 48,62 секунды. Второе место заняла Анастасия Фалеева (отставание 0,64 секунды), третьей стала Алена Баранова (+1,08).
Соревнования в Ижевске продлятся до 21 декабря, когда состоятся гонки на 15 и 20 км классическим стилем.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной
14 декабря, 14:39
 
