Конькобежцы Гудошникова и Мурашов победили на дистанции 500 метров на ЧР - 20.12.2025
15:43 20.12.2025
Конькобежцы Гудошникова и Мурашов победили на дистанции 500 метров на ЧР
2025
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРуслан Мурашов
Руслан Мурашов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Руслан Мурашов. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мария Гудошникова и Руслан Мурашов стали чемпионами России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на проходящем в подмосковной Коломне первенстве страны.
Гудошникова одержала первую личную победу на взрослом чемпионате России с результатом 38,86 секунды, опередив бронзового призера Олимпийских игр 2022 года Ангелину Голикову (38,87 секунды) и Ирину Кузнецову (38,88).
Мурашов победил с результатом 34,97 секунды. Серебряным призером стал Никита Базюк (34,98), бронза досталась трехкратному чемпиону мира Павлу Кулижникову (34,99).
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Еще одна российская конькобежка квалифицировалась на Олимпиаду
14 декабря, 18:20
 
СпортКонькобежный спорт
 
