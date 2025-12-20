https://ria.ru/20251220/konkobezhtsy-2063528679.html
Конькобежцы Гудошникова и Мурашов победили на дистанции 500 метров на ЧР
Конькобежцы Гудошникова и Мурашов победили на дистанции 500 метров на ЧР
Мария Гудошникова и Руслан Мурашов стали чемпионами России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на проходящем в подмосковной Коломне первенстве... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:43:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
