Панарин обошел Дацюка по голам в НХЛ

"Рейнджерс" принимают "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного первенства. Панарин отметился двумя заброшенными шайбами. Второй гол форварда "синерубашечников" стал для него 315-м в карьере в 788 матчах в чемпионатах НХЛ.

По числу заброшенных шайб в "регулярках" лиги Панарин обошел Павла Дацюка (314 голов в 953 матчах) и занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом по голам в чемпионатах лиги среди россиян является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которому также принадлежит снайперский рекорд во всей НХЛ (911 голов в 1526 матчах).