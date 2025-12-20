Панарин обошел Дацюка по голам в НХЛ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
19:24 • Артемий Панарин
32:23 • Артемий Панарин
49:13 • Винсент Трочек
(Джей Ти Миллер, Gabriel Perreault)
57:26 • Мика Зибанежад
(Scott Morrow, Уилл Кюилл)
65:01 • Артемий Панарин (П)
65:01 • Винсент Трочек (П)
26:42 • Трэвис Санхейм
(Denver Barkey, Матвей Мичков)
27:05 • Оуэн Типпетт
(Denver Barkey, Кэмерон Йорк)
30:18 • Тревор Зеграс
(Джейми Дрисдэйл, Ноа Кэйтс)
34:36 • Родриго Аболс
"Рейнджерс" принимают "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного первенства. Панарин отметился двумя заброшенными шайбами. Второй гол форварда "синерубашечников" стал для него 315-м в карьере в 788 матчах в чемпионатах НХЛ.
По числу заброшенных шайб в "регулярках" лиги Панарин обошел Павла Дацюка (314 голов в 953 матчах) и занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом по голам в чемпионатах лиги среди россиян является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которому также принадлежит снайперский рекорд во всей НХЛ (911 голов в 1526 матчах).