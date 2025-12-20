Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нападающий Семен Дер-Аргучинцев обменян из "Трактора" в московское "Динамо" на форварда Максима Джиошвили, сообщается в Telegram-канале челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в субботу "бело-голубые" объявили, что Джиошвили покинул столичную команду и продолжит карьеру в другом клубе. Односторонний контракт Дер-Аргучинцева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2026 года. Игрок будет выступать за новый клуб под 71-м номером.