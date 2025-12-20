Рейтинг@Mail.ru
Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"
Хоккей
 
15:23 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/khokkey-2063525269.html
Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"
Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"
Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"
Нападающий Семен Дер-Аргучинцев обменян из "Трактора" в московское "Динамо" на форварда Максима Джиошвили, сообщается в Telegram-канале челябинского клуба... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:23:00+03:00
2025-12-20T15:23:00+03:00
хоккей
спорт
алексей волков
трактор
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
трансферы
хк динамо
Дер-Аргучинцев перешел из "Трактора" в московское "Динамо"

"Трактор" объявил об обмене Дер-Аргучинцева в "Динамо" на Джиошвили

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСемён Дер-Аргучинцев
Семён Дер-Аргучинцев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Семён Дер-Аргучинцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нападающий Семен Дер-Аргучинцев обменян из "Трактора" в московское "Динамо" на форварда Максима Джиошвили, сообщается в Telegram-канале челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее в субботу "бело-голубые" объявили, что Джиошвили покинул столичную команду и продолжит карьеру в другом клубе. Односторонний контракт Дер-Аргучинцева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2026 года. Игрок будет выступать за новый клуб под 71-м номером.
Всего в КХЛ на счету 29-летнего Джиошвили 88 очков (50 голов + 38 передач) в 252 встречах за "Динамо" и подмосковный "Витязь". В активе 25-летнего Дер-Аргучинцева 115 очков (42+73) в 198 матчах лиги за "Трактор" и нижегородское "Торпедо". Также он провел одну игру в Национальной хоккейной лиге за "Торонто Мейпл Лифс".
"Обмен с "Динамо" несет в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу. Джиошвили - один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для "Трактора" в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов. Семену мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех", - сказал генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.
Разин пожелал "Трактору" не выйти в плей-офф КХЛ
Хоккей
 
