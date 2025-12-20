Рейтинг@Mail.ru
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:50 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kerzhakov-2063529505.html
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной
Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что для разрешения вопроса... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:50:00+03:00
2025-12-20T15:50:00+03:00
футбол
спорт
кирилл терешин
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
немецкий футбольный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093177_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e44746f04a7aa5b7c62bacd5c2b5af1f.jpg
/20251220/futbol-2063499914.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093177_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_04871bf12f71227cc8b8615e98b5ee94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл терешин, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), немецкий футбольный союз
Футбол, Спорт, Кирилл Терешин, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Немецкий футбольный союз
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной

Вопрос голевого счета Кержакова в сборной зависит от Немецкого футбольного союза

© Соцсети сборной РоссииАртем Дзюба и Александр Кержаков
Артем Дзюба и Александр Кержаков - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Соцсети сборной России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что для разрешения вопроса возможного увеличения количества забитых Александром Кержаковым мячей за национальную команду необходимо дождаться внесения изменений в протокол Немецким футбольным союзом (DFB), организовывавшим товарищескую встречу в 2005 году.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). По данным источника, недавно экс-футболист получил соответствующее письмо, однако окончательное решение должен принять РФС. В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
«
"Рады за Александра, он продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА. И разъяснение получили. Поскольку матч был товарищеским, то этот вопрос находится в компетенции национальной федерации и организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Документальным верификатором матчевой статистики является протокол. Поэтому для того, чтобы объявить какое-то иное решение об авторе забитого мяча, нужно вносить изменения в него", - сказал Терешин.
"Какие могут быть дальнейшие действия РФС? Думаю, сегодня Немецкий футбольный союз ощутит популярность футбола в нашей стране, так как многие СМИ уже направили запросы в эту организацию. А говорить о каком-то следующем шаге преждевременно. История выходного предпраздничного дня. С хорошим настроением", - добавил собеседник агентства.
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате".
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым
Вчера, 13:07
 
ФутболСпортКирилл ТерешинРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Немецкий футбольный союз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала