В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что для разрешения вопроса возможного увеличения количества забитых Александром Кержаковым мячей за национальную команду необходимо дождаться внесения изменений в протокол Немецким футбольным союзом (DFB), организовывавшим товарищескую встречу в 2005 году.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). По данным источника, недавно экс-футболист получил соответствующее письмо, однако окончательное решение должен принять РФС. В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).

« "Рады за Александра, он продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА. И разъяснение получили. Поскольку матч был товарищеским, то этот вопрос находится в компетенции национальной федерации и организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Документальным верификатором матчевой статистики является протокол. Поэтому для того, чтобы объявить какое-то иное решение об авторе забитого мяча, нужно вносить изменения в него", - сказал Терешин.

"Какие могут быть дальнейшие действия РФС? Думаю, сегодня Немецкий футбольный союз ощутит популярность футбола в нашей стране, так как многие СМИ уже направили запросы в эту организацию. А говорить о каком-то следующем шаге преждевременно. История выходного предпраздничного дня. С хорошим настроением", - добавил собеседник агентства.