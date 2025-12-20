Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого участника конфликта, в результате которого пострадал тренер одной из астраханских спортивных команд, сообщает УМВД России по Астраханской области.

"Участник конфликта, произошедшего в Астрахани с одним из тренеров региональной спортивной команды, задержан и доставлен в полицию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину 1996 года рождения задержали в соседней северо-кавказской республике. Его доставили в Астрахань и составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Расследование уголовного дела по статье "Хулиганство" продолжается.