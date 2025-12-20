Рейтинг@Mail.ru
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
00:47 20.12.2025 (обновлено: 05:33 20.12.2025)
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
происшествия
астрахань
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
спорт
вокруг спорта
гандбол
астрахань
астраханская область
происшествия, астрахань, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), спорт, вокруг спорта, гандбол
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Спорт, Вокруг спорта, Гандбол
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого участника конфликта, в результате которого пострадал тренер одной из астраханских спортивных команд, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Ранее тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин рассказал РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером 12 декабря, когда он возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожая расправой. Тренер покинул автомобиль, после чего на него напали и начали избивать. В результате он потерял сознание.
«
"Участник конфликта, произошедшего в Астрахани с одним из тренеров региональной спортивной команды, задержан и доставлен в полицию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину 1996 года рождения задержали в соседней северо-кавказской республике. Его доставили в Астрахань и составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Расследование уголовного дела по статье "Хулиганство" продолжается.
Происшествия Астрахань Астраханская область Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Спорт Вокруг спорта Гандбол
 
