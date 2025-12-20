Рейтинг@Mail.ru
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России
Фигурное катание
 
20:03 20.12.2025
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, остался недоволен результатами чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр галлямов
спорт, анастасия мишина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александр Галлямов
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России

Галлямов назвал абсурдными результаты чемпионата России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, остался недоволен результатами чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
В субботу Мишина и Галлямов, набрав 223,63 балла, завоевали серебро на чемпионате России. Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,29), третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95). Галлямов на пресс-конференции после прокатов не произнес ни слова.
"Нет никакого желания это комментировать. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок (после травмы ноги). Это полный абсурд", - написал Галлямов в серии постов в личном Telegram-канале.
Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командных соревнованиях, а также чемпионами мира и Европы. В марте Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. У него были признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаАлександр Галлямов
 
