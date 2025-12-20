"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России

"Нет никакого желания это комментировать. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок (после травмы ноги). Это полный абсурд", - написал Галлямов в серии постов в личном Telegram-канале.

Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командных соревнованиях, а также чемпионами мира и Европы. В марте Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. У него были признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.