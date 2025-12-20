Рейтинг@Mail.ru
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:34 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/futbol-2063547740.html
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в выездном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:34:00+03:00
2025-12-20T17:34:00+03:00
футбол
спорт
англия
ньюкасл-апон-тайн
английская премьер-лига (апл)
ник вольтемаде
рис джеймс
роберт санчес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63836/07/638360791_0:187:3001:1875_1920x0_80_0_0_8dda268144799ef39c23d242469ce8b3.jpg
англия
ньюкасл-апон-тайн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63836/07/638360791_126:0:2874:2061_1920x0_80_0_0_1a143977895e8fa52fe349ac1e54d7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, ньюкасл-апон-тайн, английская премьер-лига (апл), ник вольтемаде, рис джеймс, роберт санчес, челси
Футбол, Спорт, Англия, Ньюкасл-апон-Тайн, Английская премьер-лига (АПЛ), Ник Вольтемаде, Рис Джеймс, Роберт Санчес, Челси
"Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии

"Челси" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

© Фото : Julian Finney/Getty ImagesФутболисты "Челси"
Футболисты Челси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Julian Finney/Getty Images
Футболисты "Челси". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Челси" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в выездном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 2:2. У хозяев дубль оформил Ник Вольтемаде (4-я и 20-я минуты), голы гостей на счету Риса Джеймса (49) и Жоао Педро (66), которому ассистировал вратарь Роберт Санчес.
"Челси" с 29 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Ньюкасл" (23 очка) располагается на 11-й позиции.
Английская премьер-лига (АПЛ)
20 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
Ньюкасл
2 : 2
Челси
04‎’‎ • Ник Вольтемаде
20‎’‎ • Ник Вольтемаде
(Энтони Гордон)
49‎’‎ • Рис Джеймс
66‎’‎ • Жуан Педру
(Роберт Санчес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАнглияНьюкасл-апон-ТайнАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Ник ВольтемадеРис ДжеймсРоберт СанчесЧелси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала