Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T18:02:00+03:00
спорт, александра бойкова, дмитрий козловский, анастасия мишина
