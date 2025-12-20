Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:02 20.12.2025 (обновлено: 18:45 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/figuristy-2063550417.html
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T18:02:00+03:00
2025-12-20T18:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
анастасия мишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917661885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_d75071eecc87c8025437d79c8cdd90a4.jpg
/20251220/stepanova-2063527301.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917661885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1477cc8aa3e084d10630965d2987215c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александра бойкова, дмитрий козловский, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина
Бойкова и Козловский победили в борьбе спортивных пар на чемпионате России

Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
В субботу чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира получили за свой прокат произвольной программы 146,87 балла, набрав в сумме 224,29 балла. Серебро завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (сумма 223,63 балла), третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
Бойкова и Козловский стали трехкратными чемпионами России.
Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Вчера, 15:36
 
Фигурное катаниеСпортАлександра БойковаДмитрий КозловскийАнастасия Мишина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала