Журова объяснила пожизненную дисквалификацию Десятова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:46 20.12.2025
Журова объяснила пожизненную дисквалификацию Десятова
Журова объяснила пожизненную дисквалификацию Десятова
Пожизненная дисквалификация за сексуальные домогательства в США представляющего страну уроженца Москвы фигуриста Ивана Десятова могла быть вынесена по... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Журова объяснила пожизненную дисквалификацию Десятова

Журова: пожизненное отстранение фигуриста Десятова могли вынести в назидание

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Пожизненная дисквалификация за сексуальные домогательства в США представляющего страну уроженца Москвы фигуриста Ивана Десятова могла быть вынесена по совокупности факторов и в назидание другим атлетам, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
В субботу стало известно, что Центр безопасного спорта США (The U.S. Center for SafeSport) пожизненно отстранил представляющего США Десятова из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Фигурист 18 октября 2024 года был временно отстранен решением Американского центра безопасного спорта. Тогда сообщалось, что уроженец Москвы обвиняется в "неподобающем поведении". Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) также отстранил фигуриста от турниров под эгидой организации.
"Если все доказано, то, следовательно, такая мера наказания исходит из законов страны. Я не настолько хорошо разбираюсь в американском законодательстве, чтобы оценить, насколько это справедливое наказание. Но это же не решение суда, а вердикт этой американской организации. И чтобы понимать, насколько это жесткое наказание или нет, надо знать все нюансы. Потому что, видимо, все документально прописано и сроки наказания могут быть самыми разными", - сказала Журова.
"Потому что в СССР, когда наши спортсмены выезжали за рубеж, и кто-то в магазинах украл йогурт или какую-то другую мелочь, наказание было очень жестким. Его могли и пожизненно дисквалифицировать, хотя никаких судебных разбирательств не было. Но после возвращения спортсмена действительно могли дисквалифицировать пожизненно, потому что был затронут имидж страны. И федерации так и делали, в Советском Союзе это было показательно. Поэтому эта организация в США может по совокупности различных факторов вынести такое жесткое решение. В назидание всем остальным атлетам", - добавила собеседница агентства.
Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. До этого спортсмен, ранее представлявший Россию и на протяжении одного сезона Белоруссию, выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, в паре с которой становился чемпионом Белоруссии.
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств
