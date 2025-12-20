Журова объяснила пожизненную дисквалификацию Десятова

«

"Если все доказано, то, следовательно, такая мера наказания исходит из законов страны. Я не настолько хорошо разбираюсь в американском законодательстве, чтобы оценить, насколько это справедливое наказание. Но это же не решение суда, а вердикт этой американской организации. И чтобы понимать, насколько это жесткое наказание или нет, надо знать все нюансы. Потому что, видимо, все документально прописано и сроки наказания могут быть самыми разными", - сказала Журова.