Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию
Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию
Шпажист Павел Бузинов стал победителем Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025
