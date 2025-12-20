Рейтинг@Mail.ru
Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
21:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/buzinov-2063572124.html
Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию
2025
Спорт, Кубок России по фехтованию
Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шпажист Павел Бузинов стал победителем Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске.
В финале Бузинов выиграл у Дмитрия Швелидзе со счетом 15:13. Бронзовые медали завоевали Павел Андрияшкин и Егор Ломага.
Кубок России проходит с 18 по 25 декабря.
Дмитрий Даниленко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию
18 декабря, 20:44
 
Кубок России по фехтованию
 
