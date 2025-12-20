https://ria.ru/20251220/but-2063475254.html
Дебютный гол Бута в НХЛ не спас "Юту" от поражения
Дебютный гол Бута в НХЛ не спас "Юту" от поражения - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Дебютный гол Бута в НХЛ не спас "Юту" от поражения
Клуб "Юта Маммот" на своем льду проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Дебютный гол Бута в НХЛ не спас "Юту" от поражения
Дебютный гол Бута в НХЛ не спас "Юту" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" на своем льду проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У "Юты" гол забил российский нападающий Даниил Бут (10-я минута). У "Нью-Джерси" отличились Коннор Браун (32) и Стефан Ноусен (45).
Заброшенная шайба для 20-летнего Бута стала дебютной в НХЛ. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом "Аризона Койотис". В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с "Ютой".
"Юта" идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 37 очков. "Нью-Джерси" (41) располагается на третьем месте в столичном дивизионе.
В другом матче дня "Каролина Харрикейнз" на выезде в серии буллитов проиграла "Флорида Пантерс" со счетом 3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1), несмотря на две передачи российского форварда Андрея Свечникова. Гости упустили преимущество, ведя со счетом 3:0 за 10 минут до конца встречи.
Результаты остальных матчей дня:
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Ванкувер Кэнакс" - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1);
- "Колорадо Эвеланш" - "Виннипег Джетс" - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1);
- "Анахайм Дакс" - "Даллас Старз" - 3:8 (1:4, 0:3, 2:1).