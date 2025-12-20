Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова . Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала журналистам, что после двух этапов Гран-при России у нее были проблемы с травмами, которые не позволяли полноценно тренироваться.

"Изначально я настояла на исполнении четверного выброса. В итоге это сыграло ключевую роль для нас в положительном плане. После двух этапов Гран-при у меня случилась травма, у меня была инфекция в ноге, затем воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще, потом провела несколько недель на честном слове и противовоспалительных. Станислав Морозов не хотел, чтобы я делала четверной выброс, но Дмитрий меня поддержал", - рассказала Бойкова.