https://ria.ru/20251220/boykova-2063555431.html
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала журналистам, что после двух этапов Гран-при России у нее были проблемы с... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T19:17:00+03:00
2025-12-20T19:17:00+03:00
2025-12-20T19:17:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536125_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_06c81f64372eea1a7b3a6176bf360612.jpg
/20251219/petrosyan-2063447333.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536125_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_204eb1346a3dcd658849eaac804e9f5c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александра бойкова, дмитрий козловский
Фигурное катание, Спорт, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Фигуристка Бойкова рассказала, что две недели не каталась из-за травмы перед ЧР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала журналистам, что после двух этапов Гран-при России у нее были проблемы с травмами, которые не позволяли полноценно тренироваться.
Бойкова
и Козловский
в субботу победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге
. Серебро завоевали Анастасия Мишина
и Александр Галлямов
, третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
"Изначально я настояла на исполнении четверного выброса. В итоге это сыграло ключевую роль для нас в положительном плане. После двух этапов Гран-при у меня случилась травма, у меня была инфекция в ноге, затем воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще, потом провела несколько недель на честном слове и противовоспалительных. Станислав Морозов не хотел, чтобы я делала четверной выброс, но Дмитрий меня поддержал", - рассказала Бойкова.