Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Фигурное катание
 
19:17 20.12.2025
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России
Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала журналистам, что после двух этапов Гран-при России у нее были проблемы с... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
александра бойкова, дмитрий козловский
Фигурное катание, Спорт, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Бойкова рассказала, что две недели не каталась перед чемпионатом России

Фигуристка Бойкова рассказала, что две недели не каталась из-за травмы перед ЧР

Александра Бойкова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала журналистам, что после двух этапов Гран-при России у нее были проблемы с травмами, которые не позволяли полноценно тренироваться.
Бойкова и Козловский в субботу победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Серебро завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
"Изначально я настояла на исполнении четверного выброса. В итоге это сыграло ключевую роль для нас в положительном плане. После двух этапов Гран-при у меня случилась травма, у меня была инфекция в ноге, затем воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще, потом провела несколько недель на честном слове и противовоспалительных. Станислав Морозов не хотел, чтобы я делала четверной выброс, но Дмитрий меня поддержал", - рассказала Бойкова.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Молилась, чтобы не испортить": чем Петросян довела Тарасову до слез
19 декабря, 23:32
 
Фигурное катание
 
