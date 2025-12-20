https://ria.ru/20251220/botn-2063545919.html
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
