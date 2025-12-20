Рейтинг@Mail.ru
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Биатлон
Биатлон
 
17:24 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/botn-2063545919.html
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:24:00+03:00
2025-12-20T17:24:00+03:00
биатлон
эмильен жаклен
кубок мира по биатлону
эмильен жаклен, кубок мира по биатлону
Биатлон, Эмильен Жаклен, Кубок мира по биатлону
Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Норвежец Ботн выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

© РИА Новости / Сергей БобылевБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Биатлон. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Ботн, лидирующий в общем зачете, на дистанции 12,5 км показал результат 31 минута 20,8 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Тройку призеров дополнили представитель Франции Эмильен Жаклен (отставание 17,6 секунды, 3 промаха) и норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+17,9; 2).
В воскресенье в Анси пройдут женская и мужская гонки с масс-старта.
