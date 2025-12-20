Рейтинг@Mail.ru
Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:54 20.12.2025 (обновлено: 15:55 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/borba-2063530075.html
Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии
Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что не не раз предпринимал попытки убедить бронзового призера... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:54:00+03:00
2025-12-20T15:55:00+03:00
единоборства
спорт
болгария
россия
михаил мамиашвили
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897393363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8afb27fa9f9e814626f92ae56a01a723.jpg
/20250411/mamiashvili-2010740771.html
болгария
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897393363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d02bb24f7329648c62d54f87ccfcc924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, болгария, россия, михаил мамиашвили, борьба
Единоборства, Спорт, Болгария, Россия, Михаил Мамиашвили, Борьба
Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии

Мамиашвили: Мамедова несколько раз пытались убедить остаться в сборной России

© Фото : Пресс-служба United World WrestlingБорец вольного стиля Шамиль Мамедов
Борец вольного стиля Шамиль Мамедов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба United World Wrestling
Борец вольного стиля Шамиль Мамедов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что не не раз предпринимал попытки убедить бронзового призера чемпионата мира Шамиля Мамедова продолжать выступать за сборную страны, но атлет выбрал переход в команду Болгарии.
Борец вольного стиля Мамедов в субботу сообщил в Instagram*, что со следующего сезона будет представлять сборную Болгарии.
«
"Мы несколько раз встречались с Шамилем Мамедовым и пытались убедить его остаться в нашей команде. В том числе и на чемпионате мира. Но он свой выбор сделал, насильно человека не удержишь", - сказал Мамиашвили.
Мамедову 24 года, он является чемпионом России 2023 и 2024 годов. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 65 кг.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Некрасиво от нас уезжал": Мамиашвили объяснил жесткий прием Валиева на ЧЕ
11 апреля, 15:02
 
ЕдиноборстваСпортБолгарияРоссияМихаил МамиашвилиБорьба
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала