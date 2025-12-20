Мамиашвили высказался о переходе борца Мамедова в сборную Болгарии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что не не раз предпринимал попытки убедить бронзового призера чемпионата мира Шамиля Мамедова продолжать выступать за сборную страны, но атлет выбрал переход в команду Болгарии.