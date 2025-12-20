Нападающий "Болоньи" Рикардо Орсолини в матче Серии А

"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Болонья" в серии пенальти обыграла миланский "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.

Основное время встречи в Эр-Рияде завершилось со счетом 1:1. В составе "Интера" мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У "Болоньи" отличился Риккардо Орсолини (35, с пенальти). В серии 11-метровых ударов точнее оказались болонцы - 3:2.

В финале "Болонья" сыграет с "Наполи". Матч состоится 22 декабря в столице Саудовской Аравии.