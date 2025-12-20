Рейтинг@Mail.ru
"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии
Футбол
 
00:21 20.12.2025
"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии
"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии
"Болонья" в серии пенальти обыграла миланский "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Болонья" в серии пенальти обыграла миланский "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.
Основное время встречи в Эр-Рияде завершилось со счетом 1:1. В составе "Интера" мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У "Болоньи" отличился Риккардо Орсолини (35, с пенальти). В серии 11-метровых ударов точнее оказались болонцы - 3:2.
Суперкубок
19 декабря 2025 • начало в 22:00
Закончен (П)
Болонья
2 : 13:2
Интер М
35‎’‎ • Риккардо Орсолини (П)
91‎’‎ • Льюис Фергюсон (П)
91‎’‎ • Джонатан Роу (П)
91‎’‎ • Чиро Иммобиле (П)
02‎’‎ • Маркус Тюрам
(Алессандро Бастони)
91‎’‎ • Лаутаро Мартинес (П)
91‎’‎ • Стефан де Врей (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале "Болонья" сыграет с "Наполи". Матч состоится 22 декабря в столице Саудовской Аравии.
"Милан" является действующим обладателем Суперкубка Италии. Всего команда выигрывала турнир восемь раз. В активе "Наполи" две победы. "Болонья" впервые в истории сыграет за этот трофей.
