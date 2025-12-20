"Болонья" победила "Интер" и поборется с "Наполи" за Суперкубок Италии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Болонья" в серии пенальти обыграла миланский "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.
Основное время встречи в Эр-Рияде завершилось со счетом 1:1. В составе "Интера" мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У "Болоньи" отличился Риккардо Орсолини (35, с пенальти). В серии 11-метровых ударов точнее оказались болонцы - 3:2.
Суперкубок
19 декабря 2025 • начало в 22:00
Закончен (П)
35’ • Риккардо Орсолини (П)
91’ • Льюис Фергюсон (П)
91’ • Джонатан Роу (П)
91’ • Чиро Иммобиле (П)
02’ • Маркус Тюрам
91’ • Лаутаро Мартинес (П)
91’ • Стефан де Врей (П)
В финале "Болонья" сыграет с "Наполи". Матч состоится 22 декабря в столице Саудовской Аравии.
"Милан" является действующим обладателем Суперкубка Италии. Всего команда выигрывала турнир восемь раз. В активе "Наполи" две победы. "Болонья" впервые в истории сыграет за этот трофей.
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии
Вчера, 00:01