Энтони Джошуа нокаутировал блогера Пола в поединке в Майами
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Пола в поединке в Майами - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Пола в поединке в Майами
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа одержал досрочную победу над американским блогером Джейком Полом в поединке в Майами (штат... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T08:00:00+03:00
2025-12-20T08:00:00+03:00
2025-12-20T08:27:00+03:00
единоборства
спорт
энтони джошуа
джейк пол
майк тайсон
ibf
wba
бокс
спорт, энтони джошуа, джейк пол, майк тайсон, ibf, wba, бокс
Единоборства, Спорт, Энтони Джошуа, Джейк Пол, Майк Тайсон, IBF, WBA, Бокс
