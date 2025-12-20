https://ria.ru/20251220/biatlon-2063489412.html
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском