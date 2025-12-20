Рейтинг@Mail.ru
11:52 20.12.2025
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
спорт, чайковский, пермский край, кубок содружества, кристина резцова, ирина казакевич
Биатлон, Спорт, Чайковский, Пермский край, Кубок Содружества, Кристина Резцова, Ирина Казакевич
Кристина Резцова. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 44,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Инна Терещенко (+54,3 секунды; 3 промаха). Третье место заняла Ирина Казакевич (+1.00,8; 3 промаха).
Этап в Чайковском завершится в воскресенье, 21 декабря.
Ирина Казакевич - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
БиатлонСпортЧайковскийПермский крайКубок СодружестваКристина РезцоваИрина Казакевич
 
