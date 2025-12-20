https://ria.ru/20251220/basketbol-2063543193.html
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
2025-12-20T17:09:00+03:00
2025-12-20T17:09:00+03:00
2025-12-20T17:09:00+03:00
баскетбол
спорт
казань
лука шаманич
уникс
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
казань
Казанский УНИКС обыграл петербургский "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ