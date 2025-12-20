Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
17:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/basketbol-2063543193.html
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:09:00+03:00
2025-12-20T17:09:00+03:00
баскетбол
спорт
казань
лука шаманич
уникс
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869284517_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0a08db87a7043d3165ce181be6d28492.jpg
казань
спорт, казань, лука шаманич, уникс, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Казань, Лука Шаманич, УНИКС, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
УНИКС обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл петербургский "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : KSENIYA BOGDANOVAБаскетболисты УНИКСа
Баскетболисты УНИКСа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : KSENIYA BOGDANOVA
Баскетболисты УНИКСа. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась победой хозяев площадки со счетом 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15). Самым результативным игроком встречи стал Дишон Пьер из УНИКСа, в активе которого 24 очка. Его партнер по команде Маркус Бингэм оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе гостей больше всех очков набрал Лука Шаманич - 20.
УНИКС продлил победную серию до четырех матчей и с 14 выигранными матчами идет на втором месте в таблице. Прервавший четырехматчевую серию побед "Зенит" с 11 победами располагается на третьей позиции.
Единая Лига ВТБ
20 декабря 2025 • начало в 15:00
Завершен
УНИКС
88 : 75
Зенит
Баскетбол Спорт Казань Лука Шаманич УНИКС Зенит (Санкт-Петербург) Единая Лига ВТБ
 
