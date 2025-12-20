Рейтинг@Mail.ru
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:38 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/basketbol-2063536214.html
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ
"Самара" проиграла саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T16:38:00+03:00
2025-12-20T16:38:00+03:00
баскетбол
спорт
самара
бк автодор
единая лига втб
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, самара, бк автодор, единая лига втб, россия
Баскетбол, Спорт, Самара, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, Россия
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ

"Самара" проиграла "Автодору" в Единой лиге ВТБ, продлив серию поражений до 16

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Charlie Neibergall
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Самара" проиграла саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась поражением хозяев площадки в овертайме со счетом 99:102 (17:30, 22:24, 31:24, 19:11, 10:13). Самым результативным игроком матча стал Никита Михайловский из "Самары", в активе которого 31 очко. В составе гостей 22 очка набрал Малик Ньюмэн, а Ален Хаджибегович оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.
"Самара" продлила длящуюся со старта чемпионата серию поражений до 16 игр и располагается на последнем, 11-м месте в таблице. Прервавший 13-матчевую серию поражений "Автодор" с тремя победами идет десятым.
Единая Лига ВТБ
20 декабря 2025 • начало в 14:00
Закончен в OT
Самара
99 : 102
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортСамараБК АвтодорЕдиная Лига ВТБРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала