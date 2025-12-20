https://ria.ru/20251220/basketbol-2063536214.html
"Самара" проиграла 16-й матч подряд с начала сезона Единой лиги ВТБ
"Самара" проиграла саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
