"Трактор" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 19 декабря

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Трактор" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 19 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
19 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:26 • Семён Дер-Аргучинцев
23:15 • Андрей Никонов
48:15 • Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
56:09 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
17:22 • Дерек Барак
(Сергей Толчинский, Макар Хабаров)
21:11 • Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
27:56 • Сергей Толчинский
29:12 • Дмитрий Силантьев
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
32:08 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
52:16 • Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
59:44 • Роман Канцеров
(Дерек Барак, Макар Хабаров)