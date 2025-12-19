https://ria.ru/20251219/sibir-admiral-smotret-onlayn-2063280315.html
"Сибирь" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 19 декабря
"Сибирь" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 19 декабря - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Сибирь" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 19 декабря
"Сибирь" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T14:57:00+03:00
2025-12-19T14:57:00+03:00
2025-12-19T14:57:00+03:00
хоккей
сибирь
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042495355_0:314:1863:1362_1920x0_80_0_0_67a758afef117e07ce053337ace83b81.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042495355_0:107:1884:1520_1920x0_80_0_0_3e32fb66cb0992d46cd655d3cfbe2b8b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирь, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Сибирь, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей