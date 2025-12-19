Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", сообщается на сайте французского клуба.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Сафонов получил перелом левой руки в матче с "Фламенго". Повторное обследование будет проведено через 3–4 недели", - говорится в сообщении клуба.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.