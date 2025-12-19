Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", сообщается на сайте французского клуба.

"Сафонов получил перелом левой руки в матче с "Фламенго". Повторное обследование будет проведено через 3–4 недели", - говорится в сообщении клуба.