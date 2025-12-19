Рейтинг@Mail.ru
"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:11 19.12.2025 (обновлено: 18:29 19.12.2025)
"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку
"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку
Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что был рад подарить России праздник своей игрой в финале... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
/20251218/safonov-2062800382.html
/20251219/safonov-2063280681.html
спорт, россия, катар, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, краснодар
Футбол, Спорт, Россия, Катар, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Краснодар
"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку

Отбивший четыре пенальти Сафонов заявил, что был рад подарить праздник России

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что был рад подарить России праздник своей игрой в финале Межконтинентального кубка.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
18 декабря, 02:27
«
"Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку. За тонну сообщений, которую я получил за последние два дня. Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только "ПСЖ", но и нашей стране. Спасибо всем за поддержку и до встречи на матчах сборной России", - говорится в видеообращении Сафонова, опубликованном в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
В пятницу "ПСЖ" сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка. Россиянину 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В активе игрока также 17 матчей за сборную России.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 14:57
 
