"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что был рад подарить России праздник своей игрой в финале Межконтинентального кубка.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«
"Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку. За тонну сообщений, которую я получил за последние два дня. Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только "ПСЖ", но и нашей стране. Спасибо всем за поддержку и до встречи на матчах сборной России", - говорится в видеообращении Сафонова, опубликованном в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
В пятницу "ПСЖ" сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка. Россиянину 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В активе игрока также 17 матчей за сборную России.