Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой, заявил Энрике
Футбол
Футбол
 
16:42 19.12.2025 (обновлено: 17:02 19.12.2025)
Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой, заявил Энрике
Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой, заявил Энрике - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой, заявил Энрике
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов отразил два пенальти с переломом... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
футбол
спорт
катар
матвей сафонов
луис энрике
энрике
фламенго
пари сен-жермен (псж)
катар
спорт, катар, матвей сафонов, луис энрике, энрике, фламенго, пари сен-жермен (псж), краснодар, суперкубок франции, лига чемпионов уефа, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Катар, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Энрике, Фламенго, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Краснодар, Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой, заявил Энрике

Энрике: Сафонов отразил два из четырех пенальти со сломанной левой рукой

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки в финале Межконтинентального кубка.
В пятницу "ПСЖ" сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
18 декабря, 12:15
«
"Я не могу ничего объяснить об этом (травме руки Сафонова), это невероятно. Игрок сам не знает, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он (Сафонов) сделал странное движение. Он остановил последние два пенальти со сломанной рукой. Адреналин очень силен, когда ты играешь, поэтому он все еще мог останавливать эти пенальти без боли. Может быть, это карма. Это происходит со всеми игроками. Это показывает, насколько действительно игроки готовы защищать результат матча. Неважно, Межнациональный кубок или какой-то другой. Каждый игрок готов. Это тот менталитет, который мы хотим видеть тут в клубе", - заявил Энрике на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале "ПСЖ".
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
18 декабря, 02:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
