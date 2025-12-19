Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:01 19.12.2025 (обновлено: 01:34 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/napoli-2063073103.html
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии
"Наполи" одержал победу над "Миланом" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T00:01:00+03:00
2025-12-19T01:34:00+03:00
футбол
спорт
наполи
милан
кубок италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813422_0:119:1080:727_1920x0_80_0_0_f5d5d9e24de8573d0ae36536e70e677d.jpg
/20251218/khetafe-2063069111.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813422_0:18:1080:828_1920x0_80_0_0_3a8db5d4b6d3b9fae5371e4286db8bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наполи, милан, кубок италии
Футбол, Спорт, Наполи, Милан, Кубок Италии
"Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии

"Наполи" обыграл "Милан" и вышел в финал Суперкубка Италии по футболу

© Соцсети ФК "Наполи"Антонио Конте
Антонио Конте - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Соцсети ФК "Наполи"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Наполи" одержал победу над "Миланом" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.
Суперкубок
18 декабря 2025 • начало в 22:00
Завершен
Наполи
2 : 0
Милан
39‎’‎ • Давид Нерес
63‎’‎ • Расмус Хойлунд
(Леонардо Спинаццола)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хёйлунд (64).
В финале "Наполи" встретится с победителем матча "Болонья" - "Интер".
"Милан" является действующим победителем Суперкубка Италии, всего команда выигрывала турнир восемь раз. "Наполи" дважды становился обладателем трофея.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Хетафе" вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона
18 декабря, 23:10
 
ФутболСпортНаполиМиланКубок Италии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала