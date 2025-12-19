Рейтинг@Mail.ru
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Футбол
 
10:23 19.12.2025
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев признан лучшим тренером чемпионата России по футболу в ноябре и декабре, сообщается в Telegram-канале Российской... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T10:23:00+03:00
2025-12-19T10:23:00+03:00
футбол
спорт
мурад мусаев
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
/20251218/rpl-2062876884.html
спорт, мурад мусаев, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Мурад Мусаев, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ

Мусаев из "Краснодара" второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев признан лучшим тренером чемпионата России по футболу в ноябре и декабре, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
Он стал лучшим второй раз подряд. В этот раз Мусаев победил в голосовании болельщиков, был выбран двумя из пяти экспертов РПЛ и двумя из пяти экспертов официального вещателя.
"Краснодар" в ноябре и декабре выиграл три матча и дважды сыграл вничью, команда третий раз подряд ушла на перерыв на первом месте в таблице РПЛ.
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Футбол
 
