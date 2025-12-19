https://ria.ru/20251219/musaev-2063127775.html
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев признан лучшим тренером чемпионата России по футболу в ноябре и декабре, сообщается в Telegram-канале Российской... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
футбол
спорт
мурад мусаев
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Мурад Мусаев, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
