"Факел Ямал" обыграл "Кузбасс" в матче чемпионата России
Волейбол
 
18:26 19.12.2025
"Факел Ямал" обыграл "Кузбасс" в матче чемпионата России
"Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Факел Ямал" обыграл "Кузбасс" в матче чемпионата России

"Факел Ямал" одержал победу над "Кузбассом" в чемпионате России по волейболу

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Кемерово завершилась со счетом 3:2 (25:23, 23:25, 25:16, 21:25, 16:14) в пользу гостей.
"Факел" (6 побед, 8 поражений) выиграл четвертый матч подряд, команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. "Кузбасс" (2 победы, 12 поражений) располагается на предпоследней, 15-й позиции.
Волейболисты молодежной сборной России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам
12 декабря, 14:02
 
Волейбол
 
Заголовок открываемого материала