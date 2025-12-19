https://ria.ru/20251219/match-2063395959.html
"Факел Ямал" обыграл "Кузбасс" в матче чемпионата России
"Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
