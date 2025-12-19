https://ria.ru/20251219/lks-2063215525.html
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу ЛКС объявил о приостановлении деятельности из-за невозможности обеспечения финансирования в необходимом объеме. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
Футзальный клуб ЛКС приостановил деятельность из-за финансовых проблем
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Липецкий клуб чемпионата России по футзалу ЛКС объявил о приостановлении деятельности из-за невозможности обеспечения финансирования в необходимом объеме.
"В связи с сокращением государственной субсидии ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба. Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба", - говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
ЛКС идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 26 туров. Команда была основана в 2017 году. По итогам сезонов-2023/24 и 2024/25 команда занимала девятое место в турнирной таблице.