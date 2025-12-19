Рейтинг@Mail.ru
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
13:18 19.12.2025
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
2025
Новости
Спорт, Футзал
Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность

Футзальный клуб ЛКС приостановил деятельность из-за финансовых проблем

Мяч для мини-футбола
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Липецкий клуб чемпионата России по футзалу ЛКС объявил о приостановлении деятельности из-за невозможности обеспечения финансирования в необходимом объеме.
"В связи с сокращением государственной субсидии ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба. Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба", - говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
ЛКС идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 26 туров. Команда была основана в 2017 году. По итогам сезонов-2023/24 и 2024/25 команда занимала девятое место в турнирной таблице.
Заголовок открываемого материала