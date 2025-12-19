Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность

"В связи с сокращением государственной субсидии ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба. Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба", - говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.