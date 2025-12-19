Рейтинг@Mail.ru
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом" - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Хоккей
 
05:54 19.12.2025
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом"
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
миннесота уайлд
коламбус блю джекетс
кирилл капризов
владимир тарасенко
данила юров
кирилл марченко
/20251219/khokkey-2063092281.html
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), миннесота уайлд, коламбус блю джекетс, кирилл капризов, владимир тарасенко, данила юров, кирилл марченко, егор чинахов, дмитрий воронков, иван проворов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Коламбус Блю Джекетс, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Коламбус
2 : 5
Миннесота
15:20 • Зак Веренски
(Чарли Койл, Коул Силлингер)
37:39 • Зак Веренски
33:30 • Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Брок Фабер)
36:15 • Владимир Тарасенко
(Яков Тренин, Данила Юров)
51:50 • Юэль Эрикссон Эк
(Яков Тренин, Мэттью Болди)
58:08 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
58:46 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). В составе "Миннесоты" шайбы забросили российские нападающие Владимир Тарасенко (37-я минута) и Кирилл Капризов (59), а также Райан Хартман (34), Йоэль Эрикссон Эк (52) и Мэтт Болди (59). У "Коламбуса" дубль оформил Зак Веренски (16, 38).
Российский нападающий "Миннесоты" Яков Тренин отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Уайлд" Данила Юров записал на свой счет один результативный пас. Кирилл Капризов также отличился двумя передачами и, достигнув отметив в 220 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ, занял чистое седьмое место в списке лучших ассистентов в истории "Миннесоты".
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков один раз бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий "мундиров" Егор Чинахов применил два хита. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов результативными действиями не отметился.
"Миннесота" одержала шестую победу подряд. "Коламбус" потерпел шестое поражение в семи последних матчах чемпионата НХЛ.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Миннесота УайлдКоламбус Блю ДжекетсКирилл КапризовВладимир ТарасенкоДанила ЮровКирилл МарченкоЕгор ЧинаховДмитрий ВоронковИван Проворов
 
