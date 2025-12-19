https://ria.ru/20251219/khokkey-2063093649.html
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом"
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом" - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом"
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). В составе "Миннесоты" шайбы забросили российские нападающие Владимир Тарасенко (37-я минута) и Кирилл Капризов (59), а также Райан Хартман (34), Йоэль Эрикссон Эк (52) и Мэтт Болди (59). У "Коламбуса" дубль оформил Зак Веренски (16, 38).
Российский нападающий "Миннесоты" Яков Тренин отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Уайлд" Данила Юров записал на свой счет один результативный пас. Кирилл Капризов также отличился двумя передачами и, достигнув отметив в 220 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ, занял чистое седьмое место в списке лучших ассистентов в истории "Миннесоты".
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков один раз бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий "мундиров" Егор Чинахов применил два хита. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов результативными действиями не отметился.
"Миннесота" одержала шестую победу подряд. "Коламбус" потерпел шестое поражение в семи последних матчах чемпионата НХЛ.