"Вашингтон" прервал серию поражений, Овечкин не забил в шестом матче подряд

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили белорусский форвард Алексей Протас (14-я минута), Джейкоб Чикран (17, 45) и Джон Карлсон (49).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до шести матчей. В 34 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).

Форвард "Кэпиталз" Богдан Тринеев один раз бросил в створ ворот, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.