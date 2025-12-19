"Вашингтон" прервал серию поражений, Овечкин не забил в шестом матче подряд

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили белорусский форвард Алексей Протас (14-я минута), Джейкоб Чикран (17, 45) и Джон Карлсон (49).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до шести матчей. В 34 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).
Форвард "Кэпиталз" Богдан Тринеев один раз бросил в створ ворот, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" прервал серию из трех поражений. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.