"Вашингтон" прервал серию поражений, Овечкин не забил в шестом матче подряд
Хоккей
Хоккей
 
05:37 19.12.2025
"Вашингтон" прервал серию поражений, Овечкин не забил в шестом матче подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
торонто мейпл лифс
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, торонто мейпл лифс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Торонто Мейпл Лифс, Александр Овечкин
"Вашингтон" прервал серию поражений, Овечкин не забил в шестом матче подряд

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Brad Rempel
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 0
Торонто
13:53 • Алексей Протас
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
16:16 • Якоб Чичрун
(Этен Франк, Коннор Макмайкл)
44:02 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
48:57 • Джон Карлсон
(Джастин Сурдиф, Том Уилсон)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили белорусский форвард Алексей Протас (14-я минута), Джейкоб Чикран (17, 45) и Джон Карлсон (49).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до шести матчей. В 34 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).
Форвард "Кэпиталз" Богдан Тринеев один раз бросил в створ ворот, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" прервал серию из трех поражений. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Овечкин занял чистое 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Вчера, 03:11
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзТоронто Мейпл ЛифсАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
