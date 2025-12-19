Рейтинг@Mail.ru
IBU отказался рассматривать недопуск россиян в ускоренном порядке
Биатлон
 
10:55 19.12.2025
IBU отказался рассматривать недопуск россиян в ускоренном порядке
IBU отказался рассматривать недопуск россиян в ускоренном порядке
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.
10 декабря СБР подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований.
"IBU отказался рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке", - говорится в сообщении.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
