IBU отказался рассматривать недопуск россиян в ускоренном порядке

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.

10 декабря СБР подал иск в CAS по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований.

« "IBU отказался рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке", - говорится в сообщении.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.