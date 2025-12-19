Рейтинг@Mail.ru
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:42 19.12.2025 (обновлено: 18:55 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/gumennik-2063405311.html
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России
Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что за границей следят за турнирами в России и болеют за него. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T18:42:00+03:00
2025-12-19T18:55:00+03:00
фигурное катание
россия
санкт-петербург
америка
евгений семененко
андрей мозалев
рафаэль арутюнян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_0:64:3258:1897_1920x0_80_0_0_7ae763a950cfba1f1d29e52f77a806d7.jpg
/20251212/navka-2061770290.html
/20251218/bukin-2063048164.html
россия
санкт-петербург
америка
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2238da64158f64817dfc226581397d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, санкт-петербург, америка, евгений семененко, андрей мозалев, рафаэль арутюнян
Фигурное катание, Россия, Санкт-Петербург, Америка, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Рафаэль Арутюнян
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России

Гуменник: за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что за границей следят за турнирами в России и болеют за него.
Гуменник в пятницу показал лучший результат в короткой программе в рамках чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигурист получил за свое выступление 103,77 балла. Вторым стал Евгений Семененко (100,99), третьим - Андрей Мозалев (97,16).
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
12 декабря, 22:29
"Сборы в Америке прошли отлично. Выучил много нового, занимался техникой. Там же готовился к чемпионату России. Мне кажется, Рафаэль Арутюнян был доволен, и я тоже. Природа в Калифорнии очень разнообразная. На машине доезжал до Аризоны, Невады, везде разные животные, ландшафты. Там же увидел рубашку со стразами, сразу подумал о жеребьевке", - сказал Гуменник.
«
"Там были и иностранные фигуристы, например, Андрей Торгашев. Немного с ним пообщались, он знает русский, но говорит немного с акцентом. Многие подходили сфоткаться, за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня. Вернулся в прошлый четверг. Слабости не было, как это бывает после смены часовых поясов, но было тяжело спать в нужное время", - добавил он.
Гуменник отметил, что у него есть желание стать чемпионом России.
"На чемпионате России важно как можно чище откатать короткую программу. Вспоминается тот турнир, когда в короткой упал с акселя, и это по итогу не позволило занять мне первое место. В этот раз на лутце пошел слишком широко, немного вяло, но главное выехал. Затем старался всеми силами это компенсировать, чтобы свести ошибку на нет. У меня нет принципиального момента (победить), но хотелось бы выиграть, у меня еще нет этого титула. Это большой престиж. Буду стараться, как и на всех стартах. Хотелось бы его получить", - заключил он.
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
18 декабря, 20:03
 
Фигурное катаниеРоссияСанкт-ПетербургАмерикаЕвгений СемененкоАндрей МозалевРафаэль Арутюнян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала