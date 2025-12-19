https://ria.ru/20251219/gumennik-2063405311.html
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России
Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что за границей следят за турнирами в России и болеют за него. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19
2025-12-19T18:42:00+03:00
2025-12-19T18:55:00+03:00
Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России
Гуменник: за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что за границей следят за турнирами в России и болеют за него.
Гуменник
в пятницу показал лучший результат в короткой программе в рамках чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге
. Фигурист получил за свое выступление 103,77 балла. Вторым стал Евгений Семененко
(100,99), третьим - Андрей Мозалев
(97,16).
"Сборы в Америке
прошли отлично. Выучил много нового, занимался техникой. Там же готовился к чемпионату России. Мне кажется, Рафаэль Арутюнян
был доволен, и я тоже. Природа в Калифорнии
очень разнообразная. На машине доезжал до Аризоны
, Невады
, везде разные животные, ландшафты. Там же увидел рубашку со стразами, сразу подумал о жеребьевке", - сказал Гуменник.
«
"Там были и иностранные фигуристы, например, Андрей Торгашев. Немного с ним пообщались, он знает русский, но говорит немного с акцентом. Многие подходили сфоткаться, за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня. Вернулся в прошлый четверг. Слабости не было, как это бывает после смены часовых поясов, но было тяжело спать в нужное время", - добавил он.
Гуменник отметил, что у него есть желание стать чемпионом России
.
"На чемпионате России важно как можно чище откатать короткую программу. Вспоминается тот турнир, когда в короткой упал с акселя, и это по итогу не позволило занять мне первое место. В этот раз на лутце пошел слишком широко, немного вяло, но главное выехал. Затем старался всеми силами это компенсировать, чтобы свести ошибку на нет. У меня нет принципиального момента (победить), но хотелось бы выиграть, у меня еще нет этого титула. Это большой престиж. Буду стараться, как и на всех стартах. Хотелось бы его получить", - заключил он.