Гуменник заявил, что за границей следят за турнирами в России

"Там были и иностранные фигуристы, например, Андрей Торгашев. Немного с ним пообщались, он знает русский, но говорит немного с акцентом. Многие подходили сфоткаться, за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня. Вернулся в прошлый четверг. Слабости не было, как это бывает после смены часовых поясов, но было тяжело спать в нужное время", - добавил он.

"На чемпионате России важно как можно чище откатать короткую программу. Вспоминается тот турнир, когда в короткой упал с акселя, и это по итогу не позволило занять мне первое место. В этот раз на лутце пошел слишком широко, немного вяло, но главное выехал. Затем старался всеми силами это компенсировать, чтобы свести ошибку на нет. У меня нет принципиального момента (победить), но хотелось бы выиграть, у меня еще нет этого титула. Это большой престиж. Буду стараться, как и на всех стартах. Хотелось бы его получить", - заключил он.