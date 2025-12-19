Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча
Футбол
 
17:48 19.12.2025
Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча
Сборная России по футзалу на выезде проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче.
Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча

Сборная России по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сборная России по футзалу на выезде проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 3:2 (0:2) в пользу хозяев. В составе сборной России голы забили Антон Соколов (10-я минута) и Григорий Валеев (14). У узбекистанской команды отличились Музаффар Ахаджонов (34), Шахрам Фахриддинов (38), Акбар Усмонов (40).
Второй товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоится 21 декабря в Бухаре и начнется в 15:00 мск.
