Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча
Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча
Сборная России по футзалу потерпела поражение, ведя в счете под конец матча
Сборная России по футзалу на выезде проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сборная России по футзалу на выезде проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 3:2 (0:2) в пользу хозяев. В составе сборной России голы забили Антон Соколов (10-я минута) и Григорий Валеев (14). У узбекистанской команды отличились Музаффар Ахаджонов (34), Шахрам Фахриддинов (38), Акбар Усмонов (40).
Второй товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоится 21 декабря в Бухаре и начнется в 15:00 мск.