"Атлетико" может подписать игрока "Баварии" свободным агентом, сообщают СМИ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" изучает возможность подписания контракта с футболистом сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леоном Горецкой, соглашение которого истекает в конце текущего сезона, сообщает As.
По информации источника, "Атлетико" рассматривает возможность перехода футболиста для усиления линии полузащиты в среднесрочной перспективе. Отмечается, что "Бавария" пока не планирует продлевать контракт с игроком, а отношения между немцем и руководством мюнхенского клуба осложнены, поэтому Горецка рассматривает возможность смены клуба. Также подчеркивается, что интерес к нему проявляют итальянские "Ювентус" и "Наполи".
Горецке 30 лет, он выступает за "Баварию" с лета 2018 года, когда перешел в нее из "Шальке". В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два Кубка Германии и три Суперкубка страны, а также стал шестикратным чемпионом Германии. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету 67 матчей и 15 голов за сборную Германии, с которой он выиграл Кубок конфедераций, прошедший в 2017 году в России. На этом турнире Горецка забил три мяча и уступил звание его лучшего бомбардира по дополнительным показателям.
14 декабря, 21:34