Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию
Футбол
 
22:05 19.12.2025
Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию
Судья Егор Егоров был отпущен после задержания правоохранительными органами в одном из аэропортов Москвы, сообщил отец арбитра Игорь Егоров. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
РИА Новости Спорт
спорт, российская премьер-лига (рпл), торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Торпедо (Москва)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Судья Егор Егоров был отпущен после задержания правоохранительными органами в одном из аэропортов Москвы, сообщил отец арбитра Игорь Егоров.
В пятницу журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 18 декабря полиция задержала Егорова по делу московского "Торпедо" при попытке улететь из России. В прошлом сезоне автозаводцы по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.
«
"Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улететь на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что он проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых к тому моменту уже улетел", - приводит слова Егорова-старшего "РБ Спорт".
"Да, по этому (делу), - ответил Егоров на вопрос о связи задержания с делом московского "Торпедо". - Он судил матч автозаводцев весной, в марте, с Тулой ("Арсеналом" - ред.). Ровное, четкое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает - по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу. Не знаю, что он рассказывает. Видимо, раз судил и есть победа "Торпедо", говорится об этих моментах".
Изгои творят беспредел: великое "Торпедо" ведут к исчезновению
16 октября, 14:20
Изгои творят беспредел: великое "Торпедо" ведут к исчезновению
16 октября, 14:20
 
ФутболСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Торпедо (Москва)
 
Матч-центр
 
