Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию

В пятницу журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 18 декабря полиция задержала Егорова по делу московского "Торпедо" при попытке улететь из России. В прошлом сезоне автозаводцы по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.

"Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улететь на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что он проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых к тому моменту уже улетел", - приводит слова Егорова-старшего "РБ Спорт".

"Да, по этому (делу), - ответил Егоров на вопрос о связи задержания с делом московского "Торпедо". - Он судил матч автозаводцев весной, в марте, с Тулой ("Арсеналом" - ред.). Ровное, четкое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает - по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу. Не знаю, что он рассказывает. Видимо, раз судил и есть победа "Торпедо", говорится об этих моментах".