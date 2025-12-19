https://ria.ru/20251219/futbol-2063439792.html
Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию
Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию
Судья Егор Егоров был отпущен после задержания правоохранительными органами в одном из аэропортов Москвы, сообщил отец арбитра Игорь Егоров. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T22:05:00+03:00
2025-12-19T22:05:00+03:00
2025-12-19T22:09:00+03:00
футбол
спорт
российская премьер-лига (рпл)
торпедо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063438387_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_42424c9197455db7a938ea7676a6aa82.jpg
/20251016/torpedo-2048589631.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063438387_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_289a9a2b51b4595a60f05fc0a20acb7a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, российская премьер-лига (рпл), торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Торпедо (Москва)
Судью РПЛ задержали при попытке покинуть Россию
Судью РПЛ Егорова задержали по делу "Торпедо" при попытке покинуть Россию
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Судья Егор Егоров был отпущен после задержания правоохранительными органами в одном из аэропортов Москвы, сообщил отец арбитра Игорь Егоров.
В пятницу журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 18 декабря полиция задержала Егорова по делу московского "Торпедо" при попытке улететь из России. В прошлом сезоне автозаводцы по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.
«
"Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улететь на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что он проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых к тому моменту уже улетел", - приводит слова Егорова-старшего "РБ Спорт".
"Да, по этому (делу), - ответил Егоров на вопрос о связи задержания с делом московского "Торпедо". - Он судил матч автозаводцев весной, в марте, с Тулой ("Арсеналом" - ред.). Ровное, четкое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает - по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу. Не знаю, что он рассказывает. Видимо, раз судил и есть победа "Торпедо", говорится об этих моментах".