Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России
Футбол
 
00:53 19.12.2025 (обновлено: 01:35 19.12.2025)
Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России
Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России
Бывший тренер сборных Дании и Норвегии по футболу Оге Харейде скончался на 73-м году жизни, сообщает издание VG со ссылкой на слова сына специалиста. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Новости
мольде, русенборг, брондбю, оге харейде, дания, спорт, вокруг спорта
Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 Оге Харейде скончался в возрасте 72 лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший тренер сборных Дании и Норвегии по футболу Оге Харейде скончался на 73-м году жизни, сообщает издание VG со ссылкой на слова сына специалиста.
О смерти Харейде стало известно в четверг. В июле норвежскому тренеру диагностировали рак головного мозга.
"Папа умер вечером дома в окружении семьи. Он сыграл свою последнюю игру. Мы бесконечно благодарны за всю любовь, которую получили во время его болезни", - рассказал сын Харейде Бендик.
В 2017 году Харейде вывел сборную Дании на чемпионат мира - 2018 в России и дошел с ней до 1/8 финала. Специалист также руководил национальными командами Норвегии и Исландии и такими клубами, как норвежские "Мольде", "Русенборг" и "Викинг", датский "Брондбю", шведские "Хельсингборг", "Мальмё" и "Эргрюте", в качестве тренера становился чемпионом Швеции, Дании и Норвегии. В 2014 году Харейде был признан тренером года в чемпионате Швеции.
 
ФутболМольдеРусенборгБрондбюОге ХарейдеДанияСпортВокруг спорта
 
