Умер главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший тренер сборных Дании и Норвегии по футболу Оге Харейде скончался на 73-м году жизни, сообщает издание VG со ссылкой на слова сына специалиста.
О смерти Харейде стало известно в четверг. В июле норвежскому тренеру диагностировали рак головного мозга.
«
"Папа умер вечером дома в окружении семьи. Он сыграл свою последнюю игру. Мы бесконечно благодарны за всю любовь, которую получили во время его болезни", - рассказал сын Харейде Бендик.
В 2017 году Харейде вывел сборную Дании на чемпионат мира - 2018 в России и дошел с ней до 1/8 финала. Специалист также руководил национальными командами Норвегии и Исландии и такими клубами, как норвежские "Мольде", "Русенборг" и "Викинг", датский "Брондбю", шведские "Хельсингборг", "Мальмё" и "Эргрюте", в качестве тренера становился чемпионом Швеции, Дании и Норвегии. В 2014 году Харейде был признан тренером года в чемпионате Швеции.