Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала РИА Новости, что выбрала образ Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера" для... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:54:00+03:00
2025-12-19T19:54:00+03:00
2025-12-19T20:06:00+03:00
спорт
юлия ефимова
владимир сальников
плавание
спорт, юлия ефимова, владимир сальников, плавание
Спорт, Юлия Ефимова, Владимир Сальников, Плавание
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала РИА Новости, что выбрала образ Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера" для выхода к бассейну на Кубке Сальникова, но переживала из-за яркого макияжа.
Ефимова заняла четвертое место в заплыве на 100 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в Санкт‑Петербурге. Она показала результат 1 минута 5,99 секунды.
«
"Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать", - сказала Ефимова.
"На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Но мне понравилось, что ты как бы выходишь из бассейна после старта, ребята фотографируются, а я смотрю такая, думаю, блин, надо еще глаза было подкрасить. Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется", - отметила Ефимова.