Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа

"Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать", - сказала Ефимова.

"На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Но мне понравилось, что ты как бы выходишь из бассейна после старта, ребята фотографируются, а я смотрю такая, думаю, блин, надо еще глаза было подкрасить. Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется", - отметила Ефимова.