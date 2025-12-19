Рейтинг@Mail.ru
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 19.12.2025 (обновлено: 20:06 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/efimova-2063419956.html
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала РИА Новости, что выбрала образ Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера" для... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:54:00+03:00
2025-12-19T20:06:00+03:00
спорт
юлия ефимова
владимир сальников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063419535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffa6b7149c5a0cb59e02b5b3f2d9b268.jpg
/20251219/kubok-2063418951.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063419535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_235504e3c9bbd864ec99cdf6dcae3322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юлия ефимова, владимир сальников, плавание
Спорт, Юлия Ефимова, Владимир Сальников, Плавание
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа

Ефимова переживала о макияже, выходя в сексуальном образе на Кубке Сальникова

© РИА Новости / Аделя ЗиатдиноваЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Аделя Зиатдинова
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала РИА Новости, что выбрала образ Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера" для выхода к бассейну на Кубке Сальникова, но переживала из-за яркого макияжа.
Ефимова заняла четвертое место в заплыве на 100 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в Санкт‑Петербурге. Она показала результат 1 минута 5,99 секунды.
«
"Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать", - сказала Ефимова.
"На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Но мне понравилось, что ты как бы выходишь из бассейна после старта, ребята фотографируются, а я смотрю такая, думаю, блин, надо еще глаза было подкрасить. Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется", - отметила Ефимова.
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Вчера, 19:47
 
СпортЮлия ЕфимоваВладимир СальниковПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала