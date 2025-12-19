https://ria.ru/20251219/avtodor-2063179023.html
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп
Баскетболист саратовского "Автодора" Григорий Мотовилов получил перелом голеностопного сустава, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Баскетболист "Автодора" Мотовилов получил перелом голеностопного сустава