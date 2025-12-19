Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
12:26 19.12.2025
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп
Баскетболист саратовского "Автодора" Григорий Мотовилов получил перелом голеностопного сустава, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025
Баскетболист "Автодора" Мотовилов сломал голеностоп

Григорий Мотовилов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Баскетболист саратовского "Автодора" Григорий Мотовилов получил перелом голеностопного сустава, сообщается в Telegram-канале клуба.
Российский 27-летний разыгрывающий получил травму 6 декабря в домашнем матче с УНИКСом (58:74).
"У разыгрывающего "Автодора" диагностирован перелом голеностопного сустава. В ближайшее время клуб определится с дальнейшей тактикой лечения. Желаем Григорию скорейшего восстановления и возвращения на паркет!" - говорится в сообщении клуба.
Заголовок открываемого материала