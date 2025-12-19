Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:20 19.12.2025 (обновлено: 13:21 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/akron-2063217138.html
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА
Тольяттинский "Акрон" в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с футболистом Ильей Агаповым. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T13:20:00+03:00
2025-12-19T13:21:00+03:00
футбол
спорт
илья агапов
пфк цска
акрон (тольятти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd4df2dc26b9c5d2facf1edcbacce24a.jpg
/20251219/musaev-2063127775.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ebd202807d4f5baa002813465fc0ac4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья агапов, пфк цска, акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Илья Агапов, ПФК ЦСКА, Акрон (Тольятти)
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА

"Акрон" досрочно прервал аренду футболиста Агапова и вернул игрока в ЦСКА

© Фото : Пресс-служба ЦСКАЗащитник ЦСКА Илья Агапов
Защитник ЦСКА Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Пресс-служба ЦСКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с футболистом Ильей Агаповым.
24-летний защитник перешел в "Акрон" на правах годичной аренды из ЦСКА в сентябре 2025 года. Он сыграл за клуб в четырех матчах.
"Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Агапов является воспитанником казанского "Рубина", на протяжении карьеры он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", столичный "Спартак-2", "Нижний Новгород" и ЦСКА.
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Вчера, 10:23
 
ФутболСпортИлья АгаповПФК ЦСКААкрон (Тольятти)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала