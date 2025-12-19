"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА

https://ria.ru/20251219/akron-2063217138.html
Тольяттинский "Акрон" в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с футболистом Ильей Агаповым. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
