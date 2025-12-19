"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с футболистом Ильей Агаповым.

"Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.