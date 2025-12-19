Рейтинг@Mail.ru
17:49 19.12.2025
"Адмирал" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Адмирал" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Владивостокский "Адмирал" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
спорт, новосибирск
Хоккей, Спорт, Новосибирск
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу "Адмирала". В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (9-я минута), Дмитрий Завгородний (14) и Степан Старков (24). У "Сибири" отличились Антон Косолапов (4) и Михаил Орлов (52).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
2 : 3
Адмирал
03:15 • Anton Kosolapov
(Семен Кошелев, Архип Неколенко)
11:13 • Михаил Орлов
(Скотт Уилсон)
08:53 • Даниил Гутик
(Никита Тертышный, Семен Ручкин)
13:19 • Дмитрий Завгородний
(Павел Коледов, Георгий Солянников)
03:56 • Степан Старков
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Адмирал", набрав 30 очков, занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" с 28 баллами располагается на последней, 11-й позиции. Владивостокская команда прервала серию из пяти поражений в КХЛ.
В следующем матче "Сибирь" 21 декабря примет хабаровский "Амур", "Адмирал" в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".
ХоккейСпортНовосибирск
 
