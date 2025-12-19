"Адмирал" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу "Адмирала". В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (9-я минута), Дмитрий Завгородний (14) и Степан Старков (24). У "Сибири" отличились Антон Косолапов (4) и Михаил Орлов (52).

"Адмирал", набрав 30 очков, занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" с 28 баллами располагается на последней, 11-й позиции. Владивостокская команда прервала серию из пяти поражений в КХЛ.