Королева Таиланда взяла золото в парусной регате
14:10 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zoloto-2062918558.html
Королева Таиланда взяла золото в парусной регате
Королева Таиланда взяла золото в парусной регате - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Королева Таиланда взяла золото в парусной регате
Королева Таиланда Сутхида, возглавлявшая экипаж из девяти человек, заняла первое место в регате на килевых яхтах в рамках Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games),... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T14:10:00+03:00
2025-12-18T14:10:00+03:00
парусный спорт
таиланд
паттайя
элиуд кипчоге
маха ватчиралонгкон
малайзия
спорт
таиланд
паттайя
малайзия
парусный спорт, таиланд, паттайя, элиуд кипчоге, маха ватчиралонгкон, малайзия, спорт
Парусный спорт, Таиланд, Паттайя, Элиуд Кипчоге, Маха Ватчиралонгкон, Малайзия, Спорт
Королева Таиланда взяла золото в парусной регате

Королева Таиланда взяла золото в парусной регате на килевых яхтах

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Rapeephat Sitichailapa
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида. Архивное фото
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Королева Таиланда Сутхида, возглавлявшая экипаж из девяти человек, заняла первое место в регате на килевых яхтах в рамках Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games), проходящих сейчас в Таиланде, награду ей вручит ее супруг, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), сообщает информационное агентство CNA.
"В рамках соревнований в смешанном классе килевых яхт SSL47 экипаж из десяти человек, включая королеву Таиланда, одержал победу в акватории Паттайи; 47-летняя королева выполняла важные роли рулевого и тактика, приведя свою команду к первенству в гонке, в которой Малайзия и Мьянма заняли второе и третье места соответственно", - говорится в сообщении.
В прошлом королева Таиланда была офицером элитного подразделения королевской охраны и прошла полную подготовку бойцов спецназа ВВС Таиланда и боевых пловцов военно-морских сил страны.
Королева Сутхида активно интересуется различными видами спорта и участвует в спортивных соревнованиях. Помимо парусного спорта, королева также является первой женщиной-послом Международной федерации хоккея с шайбой в мире. В качестве капитана женской сборной страны по хоккею на льду она приняла участие в товарищеском матче между сборными Таиланда и Китая в 2024 году, который завершился со счетом 6:6. Недавно королева Таиланда пробежала полумарафон в Бангкоке, в котором также участвовал выдающийся легкоатлет Элиуд Кипчоге.
Участница 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Геленджике прошла международная детско-юношеская регата
4 ноября, 15:53
 
Парусный спортТаиландПаттайяЭлиуд КипчогеМаха ВатчиралонгконМалайзияСпорт
 
