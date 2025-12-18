Королева Таиланда взяла золото в парусной регате

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Королева Таиланда Сутхида, возглавлявшая экипаж из девяти человек, заняла первое место в регате на килевых яхтах в рамках Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games), проходящих сейчас в Таиланде, награду ей вручит ее супруг, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), сообщает информационное агентство CNA.
"В рамках соревнований в смешанном классе килевых яхт SSL47 экипаж из десяти человек, включая королеву Таиланда, одержал победу в акватории Паттайи; 47-летняя королева выполняла важные роли рулевого и тактика, приведя свою команду к первенству в гонке, в которой Малайзия и Мьянма заняли второе и третье места соответственно", - говорится в сообщении.
В прошлом королева Таиланда была офицером элитного подразделения королевской охраны и прошла полную подготовку бойцов спецназа ВВС Таиланда и боевых пловцов военно-морских сил страны.
Королева Сутхида активно интересуется различными видами спорта и участвует в спортивных соревнованиях. Помимо парусного спорта, королева также является первой женщиной-послом Международной федерации хоккея с шайбой в мире. В качестве капитана женской сборной страны по хоккею на льду она приняла участие в товарищеском матче между сборными Таиланда и Китая в 2024 году, который завершился со счетом 6:6. Недавно королева Таиланда пробежала полумарафон в Бангкоке, в котором также участвовал выдающийся легкоатлет Элиуд Кипчоге.
