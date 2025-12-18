Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:36 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zamula-2063064407.html
"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов
"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов
"Филадельфия Флайерз" поместила российского защитника Егора Замулу на драфт отказов, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T22:36:00+03:00
2025-12-18T22:36:00+03:00
хоккей
спорт
филадельфия флайерз
егор замула
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859248375_192:0:2606:1358_1920x0_80_0_0_dfa47e55b8b09976e781b669367c65fa.jpg
/20251217/jurov-2062555604.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859248375_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bc360e81c7a57c71306c202e12f3828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, филадельфия флайерз, егор замула, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Филадельфия Флайерз, Егор Замула, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов

Клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" выставил россиянина Замулу на драфт отказов

© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"Хоккеист клуба "Филадельфия Флайерз" Егор Замула
Хоккеист клуба Филадельфия Флайерз Егор Замула - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" поместила российского защитника Егора Замулу на драфт отказов, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Россиянин не попадал в заявку последние пять матчей "Филадельфии". Всего в текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отличился одной результативной передачей.
Замуле 25 лет, он выступает в составе "Филадельфии" с сезона-2020/21. Всего за клуб он провел 168 матчей, забросил восемь шайб и оформил 33 передачи.
Данила Юров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
17 декабря, 10:17
 
ХоккейСпортФиладельфия ФлайерзЕгор ЗамулаНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала