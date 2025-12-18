"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" поместила российского защитника Егора Замулу на драфт отказов, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

Россиянин не попадал в заявку последние пять матчей "Филадельфии". Всего в текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отличился одной результативной передачей.