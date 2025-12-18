"Филадельфия" выставила Замулу на драфт отказов

https://ria.ru/20251218/zamula-2063064407.html
"Филадельфия Флайерз" поместила российского защитника Егора Замулу на драфт отказов, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
