Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:15 18.12.2025 (обновлено: 13:15 18.12.2025)
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
Капитан французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Маркиньос после победы в финальном матче Межконтинентального кубка заявил, что команде нужен вратарь,... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова

Маркиньос: команде "ПСЖ" нужен вселяющий уверенность вратарь

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Капитан французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Маркиньос после победы в финальном матче Межконтинентального кубка заявил, что команде нужен вратарь, который вселяет уверенность.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Основным голкипером парижан является Люка Шевалье.
"В такие моменты крайне важно иметь такого вратаря, который может вселить в нас уверенность. Мы должны поблагодарить весь персонал за то, как хорошо его подготовили и поддержали. У него есть свои сильные стороны: умение вовремя реагировать, ведь ему противостояли высококлассные игроки, которые обычно очень хорошо бьют по воротам. Но опять же, в таких ситуациях нам действительно нужен вратарь, который вселяет в нас уверенность", - цитирует Маркиньоса Le Parisien.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
