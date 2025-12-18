Рейтинг@Mail.ru
Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.12.2025 (обновлено: 10:33 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/vfla-2062843925.html
Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям
Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям
Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил РИА Новости, что не испытывает чувства зависти к федерациям, чьи... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T10:27:00+03:00
2025-12-18T10:33:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
олимпийский комитет россии (окр)
юрий борзаковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156151/08/1561510867_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_bc28cfa2e693c6286458fcd8f8b7ca8f.jpg
/20251106/vfla-2053141995.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156151/08/1561510867_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_74b21817d8c9f1c0fc90a9061a99fda3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), олимпийский комитет россии (окр), юрий борзаковский
Спорт, Михаил Дегтярев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Олимпийский комитет России (ОКР), Юрий Борзаковский
Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям

Спортдиректор ВФЛА Борзаковский не завидует допущенным до турниров федерациям

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЮрий Борзаковский
Юрий Борзаковский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил РИА Новости, что не испытывает чувства зависти к федерациям, чьи спортсмены допускаются до участия в международных стартах.
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания сообщил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
«
"Не могу сказать, что завидую другим видам спорта. Понятно, что пока мы выступаем внутри страны и создаем конкурентную среду, приглашая сюда иностранцев, - за счет этого подросли наши результаты. Пока мы исходим из того, что можем сделать, а что касается выезда - будем смотреть на то, как будет складываться обстановка, в том числе и политическая", - сказал Борзаковский.
"Год прошел достаточно хорошо и плодотворно. В этом году с приходом Петра Михайловича Фрадкова сделали еще один турнир зимой - это "Снежная королева", в летний период - "Королева спорта". Были показаны достаточно высокие результаты, более 20 человек выполнили нормативы для чемпионата мира. Многие из них входили в тройку призеров с учетом их результатов. Будем стремиться показывать результаты еще выше, работать еще лучше", - отметил спортивный директор ВФЛА, подводя итоги 2025 года.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России
6 ноября, 10:44
 
СпортМихаил ДегтяревВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Олимпийский комитет России (ОКР)Юрий Борзаковский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала