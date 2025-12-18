Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил РИА Новости, что не испытывает чувства зависти к федерациям, чьи спортсмены допускаются до участия в международных стартах.
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания сообщил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
"Не могу сказать, что завидую другим видам спорта. Понятно, что пока мы выступаем внутри страны и создаем конкурентную среду, приглашая сюда иностранцев, - за счет этого подросли наши результаты. Пока мы исходим из того, что можем сделать, а что касается выезда - будем смотреть на то, как будет складываться обстановка, в том числе и политическая", - сказал Борзаковский.
"Год прошел достаточно хорошо и плодотворно. В этом году с приходом Петра Михайловича Фрадкова сделали еще один турнир зимой - это "Снежная королева", в летний период - "Королева спорта". Были показаны достаточно высокие результаты, более 20 человек выполнили нормативы для чемпионата мира. Многие из них входили в тройку призеров с учетом их результатов. Будем стремиться показывать результаты еще выше, работать еще лучше", - отметил спортивный директор ВФЛА, подводя итоги 2025 года.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
