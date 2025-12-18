Во ВФЛА заявили, что не завидуют допущенным до турниров федерациям

«

"Не могу сказать, что завидую другим видам спорта. Понятно, что пока мы выступаем внутри страны и создаем конкурентную среду, приглашая сюда иностранцев, - за счет этого подросли наши результаты. Пока мы исходим из того, что можем сделать, а что касается выезда - будем смотреть на то, как будет складываться обстановка, в том числе и политическая", - сказал Борзаковский.