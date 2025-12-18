Рейтинг@Mail.ru
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре - 18.12.2025
Футбол
 
13:16 18.12.2025
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре
Полузащитник Матия Попович признан лучшим футболистом московского ЦСКА в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 18.12.2025
россия
спорт, россия, кубок россии по футболу, кирилл глебов, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Кубок России по футболу, Кирилл Глебов, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре

Полузащитника Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре

© РИА Новости / Иван Водопьянов | Перейти в медиабанкМатия Попович и Игорь Акинфеев
Матия Попович и Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Иван Водопьянов
Перейти в медиабанк
Матия Попович и Игорь Акинфеев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полузащитник Матия Попович признан лучшим футболистом московского ЦСКА в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Попович победил в опросе болельщиков, а голоса экспертов разделились между ним и Кириллом Глебовым.
В ноябре - декабре 19-летний серб сыграл за ЦСКА пять матчей в чемпионате и Кубке России, забив два гола.
ЦСКА после первой половины сезона идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
4 декабря, 16:26
 
ФутболСпортРоссияКубок России по футболуКирилл ГлебовПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
