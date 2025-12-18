https://ria.ru/20251218/tsska-2062902215.html
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Поповича признали лучшим футболистом ЦСКА в ноябре - декабре
Полузащитник Матия Попович признан лучшим футболистом московского ЦСКА в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 18.12.2025
