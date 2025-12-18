Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Фигурное катание
 
18:24 18.12.2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России
Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Действующие чемпионы России в танцах на льду получили за свой прокат 87,45 балла. На второй позиции располагаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов (84,82 балла), третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).
Произвольные танцы участники представят в субботу. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге
17 декабря, 23:03
 
Фигурное катание
 
