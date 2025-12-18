Суд перешел от упрощенной процедуры банкротства "Химок" к обычной

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению конкурсного управляющего обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Романа Назарова перешел от упрощенной процедуры банкротства к обычной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"О прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и переходе к конкурсному производству", - приводится в карточке дела результат рассмотрения ходатайства управляющего.

Упрощенная процедура применяется, в частности, в отношении отсутствующего должника, из такой процедуры невозможен переход к мерам финансового оздоровления. Кроме того, в упрощенной процедуре суд может установить управляющему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, что и произошло в данном случае. Есть и ряд других отличий.

Одним из оснований перехода к банкротству по общим правилам является обнаружение у должника имущества. Как сообщил Назаров, у " Химок " нашлось чуть больше 7 тысяч евро на счете в "ОТП Банке", в связи с чем он ходатайствовал о таком переходе.

Суд признал ходатайство обоснованным и установил управляющему вознаграждение в 30 тысяч рублей в месяц.

Арбитражный суд Московской области в сентябре по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.

Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ ) - высшей футбольной лиге страны - из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.